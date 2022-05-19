После уколов бабушки два ребенка попали в больницу Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга самостоятельное лечение привело к госпитализации двух детей. После уколов бабушки их подключили к аппарату ИВЛ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, скорая помощь увезла девочку четырех лет и ее брата-первоклассника из квартиры на Загребском бульваре в среду, 18 мая. У детей начались судороги и их подключили к аппарату искусственнй вентиляции легких прямо в машине. У ребят диагнострировали отравление их довезли в больницу в тяжелом состоянии.

Детьми занималась бабушка с дипломом врача-терапевта. Она сделала внукам уколы с антибиотиками от простуды. После этого детям стало плохо. Мальчик и девочк воспитывались в благополучной семье. Их родители приехали из Таджикистана. Мать ведет домашнее хозяйство, а отец работает инженером-технологом.