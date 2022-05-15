В Кронштадте под завалами рухнувшей кровли оказались два человека

На Цитадельской дороге в Кронштадте обвалилась кровля заброшенного здания. Два человека оказались под завалами. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился сегодня, 15 мая, в 15:28 на Цитадельской дороге, 5Б.

В управлении рассказали, что в одноэтажном здании размером 8x15 метров произошло частичное обрушение кровли. Отмечается, что здание заброшено. Два человека оказались под завалами. Прибывшие подразделения извлекли их из под завалов. Пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение.

13 сотрудников МЧС привлекались к работе по разбору завалов.