Памятник коту Елисею в Петербурге снова ограбили

Жертвой очередного жадного прохожего стал памятник коту Елисею. При этом с прошлого ограбления прошла всего неделя. В этот раз украсть монеты решил взрослый мужчина.

Вечром субботу, 14 мая, петербуржцы заметили типичную для Малой Садовой сцену. Человек забрался на постамент и начал собирать монеты, после чего слез вниз. За его действиями внизу наблюдали люди, которые с улыбкой снимали происходящее на телефон.

Чтобы забраться наверх, судя по всему, он использовал поддон в ближайшем дворе и поставил его к припертому к стене мусорному контейнеру.

Напомним, что памятник коту Елисею и кошке Василисе находится на Малой Садовой улице уже много лет. Они напоминают о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона с кошками - они помогли очистить улицы от крыс. В Северной столице есть традиция кидать им деньги, если попасть, то непременно сбудется загаданное желание.