Неизвестные заживо похоронили собаку под плитами в Петербурге

Стало известно о бесчеловечном случае обращения с животным. Об этом рассказали сотрудники спасения животных "Кошкиспас". Им пришлось вытаскивать истощенную собаку, которую хозяева замотали в тряпки и кинули умирать под плиты.

Как сообщает Neva.Today, специалистам службы поступила заявка о псе, который провалился между плит. Его случайно заметили дети во время прогулки и рассказали родителям, а те уже вызвали спасателей.

Полумертвая собака была завернута в наволочку, а после кем-то опущена в узкий проем между плит. В этом глухом месте рядом с закрытой автозапровкой почти никого нет - люди там не ходят. Если бы собаку не заметили, то скорее всего она бы умерла.

Спасателям пришлось расширять проем с помощью гидравлики. Обезвоженное животное удалось достать на поверхность. Пес был завернут в строительный и тряпичный мешки, а потом еще и в наволочку. Оне не мог стоять и сразу упал на бок. Однако сейчас здоровьем животного уже занимаются в клинике. Она истощена и с ужасными пролежними. Состояние оценивается как стабильно тяжелое.