Петербуржец во время ссоры убил мать табуреткой

Во Фрунзенском районе Петербурга произошел серьезный конфликт со смертельным исходом. По версии следствия, сын до смерти забил свою мать табуреткой.

В воскресенье, 15 мая, жителя дома 15/2 по улице Димитрова поместили в ИВС. Как показала судебно-медицинская экспертиза, 79-летняя женщина умерла в результате открытой черепно-мозговой травмы с размозжением головного мозга. Правоохранители считают, что 50-летний сын во время ссоры ударил ее табуреткой в висок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Для подозреваемого вскоре выберут меру пресечения.