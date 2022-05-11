В Купчино после драки с мигрантами умер петербуржец

После массовой драки на Софийской улице скончался житель Петербурга. Об этом стало известно Санкт-Петербург.ру.

В полицию звонок с сообщением о конфликте поступил в ночь на 10 мая. Очевидцы рассказали правоохранителям о конфликте около торговой точки с шавермой. Компания мужчин, среди которых были мигранты, распивали алкогольные напитки. Ссора завязалась в один момент, а 44-летнего жителя Петербурга избил один из участников конфликта.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в состоянии клинической смерти и острым инфарктом, а также гематомой лица. Петербуржец скончался спустя час. Участников конфликта задержала полиция. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.