Дело об убийстве рэпера Картрайта передали в суд

В Петербурге в суд передали дело Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве Энди Картрайта и надругательстве над его телом. Об этом сообщает прокуратура города.

В сообщении ведомства говорится, что прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по делу Кахал. Её обвиняют в убийстве и надругательстве над телом мужа.

По версии следствия, в июле 2020 года она купила инсулиновый препарат и ввела инъекцию мужу в квартире дома №314 по Невскому проспекту. Из-за этого у Картрайта развилось шоковое состояние и гипоксия, после чего он умер. Обвинение считает, что Кохал расчленила тело мужа с помощью пилы и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление.

Сама женщина не признает вины в убийстве мужа, а тело расчленила якобы для того, чтобы скрыть смерть от передозировки наркотиков.