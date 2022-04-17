В Петербурге росгвардейцы вытащили провалившихся под лед

Двух петербуржцев спасли военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. На Волковском пруду мужчины провалились под лед. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила во время патрулировании парка Интернационалистов в районе Купчино. Там под лед провалились два человека. В сообщении говорится, что военнослужащие немедленно прибыли к месту инцидента, где увидели мужчину и женщину, которые не могли самостоятельно выбраться из воды. Росгвардейцы забрались в воду и вытянули пострадавших на берег.

Напомним, что МЧС постоянно предупреждает петербуржцев о том, что для жизни опасно выходить на лед водоемов категорически запрещено из-за выхода на лед водоемов.