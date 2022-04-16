В Петербурге мигранта задержали за организованный в Узбекистане притон

Обвиняемый в Узбекистане в организации притона мужчина задержан в Петербурге. Организатору межгосударственного розыска уже направили уведомление об этом, сообщает ALLNW.

21-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в межгосударственном розыске, задержали на проспекте Маршала Жукова в пятницу, 15 апреля.

Приезжего обвиняют в организации притона на родине. Правоохранители считают, что в сентябре прошлого года в Фергане мужчина организовал притон для занятия проституцией. Он систематически предоставлял для этого помещение.

Его заключили под стражу и доставили в полицию Кировского района, а инициатору розыска отправили сообщение.