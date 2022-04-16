Под завалами рухнувшей стены дома на Лиговском оказались трое рабочих

В Центральном района Петербурга рухнула часть реконструируемого здания по адресу Лиговский проспект, дм № 127. Стена высотой в два этажа обрушилась. Об этом поступило сообщение в полицию сегодня, 16 апреля, около 10:30. Об этом сообщает телеканал 78.

Сорудники МЧС и медики скорой помощи прибыли на место происшествия. Помощь медиков понадобилась одному человеку - из-за обрушения стены рабочий оказался под завалом. Всего под завалами оказались трое рабочих-мигрантов. В администрации Центрального района уточнили, что обрушение двух квадратных метров кирпичной кладки случилось при демонтаже несущей стены. Одного рабочего извлекли из-под завалов и доставили в больницу. На место происшествия приехала глава районной администрации Елена Федорова.