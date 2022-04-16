Женский труп с тату нашли в доме на Испытателей

Председатель ТСЖ в парадной многоэтажки в Приморском районе Петербурга обнаружил труб неизвестной женщины. Главной приметой на теле погибшей стала татуировка на руке. Об этом сообщает ALLNW.

Сообщение от председателя поступило в полицию в пятницу, 15 апреля, в 11:32. Он рассказал, что в парадной дома на проспекте Испытателей нашел труп женщины. На место происшествия выехали правоохранители и подтвердили информацию. Погибшей на вид около 50 лет, среднего телосложения, европейский тип лица и крашенные каштановые волосы. Женщина была одета в белые высокие ботинки, розовую футболку, штаны в горошек бордового цвета и белую куртку с капюшоном. На предплечье правой руки у нее татуировка с надписью на русском языке.

Полицейские не обнаружили на теле погибшей признаки насильственной смерти при первичном осмотре. Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти.