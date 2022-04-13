Убийце преподавателя Технологического института дали 16 лет

В Петербургском городском суде огласили приговор в отношении Артема Беленко. Его обвиняли в убийстве, краже и похищении документов. Ему придется провести долгие годы в колонии строгого режима за расправу над преподавательницей Технологического института. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в октябре прошлого года Беленко задушил 34-летнюю знакомую в квартире на улице Димитрова, а после отрезал убитой палец, чтобы разблокировать телефон. Сделал он это для того, чтобы перевести деньги с ее банковского счета. Также из квартиры пропал и паспорт. В материалах дела говорится, что мужчина пытаясь скрыть преступление, имитировал жизнь жертвы и отправлял сообщения с ее смартфона. Через четыре дня тело девушки нашел ее молодой человек.

Следствие считает, что Беленко убил женщину из корыстных убеждений, ведь она дала 2,6 млн рублей на развитие его бизнеса. Однако бизнес не задался, а долг он возвращать не захотел. Обвиняемому назначили 16 лет в колонии строгого режима.