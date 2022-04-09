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Опытный сиделец устроил кутеж в Мурино: разбил чужую машину и вскрыл магазин

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© Фото: Baltphoto

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В День Дурака иностранец решил устроить в Петербурге настоящий квест. Он умудрился обокрасть двух предпринимателей, устроить ДП и загулять в Мурино. За это в отношении него возбудили два уголовных дела. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

20-летнего мигранта задержали накануне, а искали его с 1 апреля. В Центральный район тогда поступили два заявления от предпринимателей. У одного украли "Форд" за 590 тысяч рублей, а у другого вскрыли магазин на Садовой и забрали 80 тысяч наличными и телефонов на 210 тысяч.

После молодой человек угодил в ДТП на Кременчугской улице, откуда он также скрылся. После всех проделок он поехал в Мурино, где продал семь из восьми похущенных смартфонов. 8 апреля его задержали, а он написал явку с повинной. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему вменяют кражу и угон. Ранее подозреваемый уже отбывал срок в "Крестах".

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