Подозреваемого в нападении на школьницу иностранца задержали в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в сексуальных домогательствах к 11-летней девочке. Он приставал к ребенку в лифте жилого дома по Дальневосточному проспекту в среду, 6 апреля.

Полицейские установили, что 28-летний мужчина трогал девочку за ягодицы и интимные места. Как стало известно "Санкт-Петербург.ру", против извращенца завели уголовное дело.

Точное время происшествия неизвестно, однако стало ясно, что мигрант домогался до пострадавшей через одежду. Девочка не смогла оказать сопротивление в силу своего возраста. Против мужчины завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.