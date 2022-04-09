Пьяного подростка за рулём иномарки со стрельбой задержали в Сестрорецке

17-летнего пьяного жителя Курортного района задержала полиция. Он пытался скрыться от правоохранителей на Skoda Yeti. Происшествие случилось 8 апреля около 23:30. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В рамках мероприятия "Нетрезвый водитель" дорожные полицейские остановили иномарку на пересечении Приозерной улицы и Дороги к Шалашу Ленина в Сестрорецке. Сидевший за рулем водитель проигнорировал требования и пытался скрыться. После этого началась погоня, во время которой сотрудник правоохранительных органов один раз выстрелил вверх.

Иномарку удалось остановить на улице Мосина. Выяснилось, что за ее рулем был нетрезвый 17-летний местный житель. У подростка не было прав, и он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нарушитель был доставлен в отделение, а также в отношении него составили протокол об административном правонарушении.