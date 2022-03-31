Пятилетнюю девочку сбил водитель иномарки, ранее уже нарушавший ПДД

Водитель, сбивший девочку в Красносельском районе, ранее нарушал ПДД более 20 раз. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Накануне, 30 марта, на улице Доблести 33-летний мужчина на своём "Лэнд Крузере" сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ребёнок переходил дорогу вместе с матерью. Женщина во время ДТП не пострадала, а вот малышку с различными травмами срочно госпитализировали в Детскую городскую больницу №1.

Стало известно, что водитель иномарки уже привлекался за нарушения ПДД. За 2021 год на нём числятся 22 штрафа. Также в 2008 году он был судим по наркотической статье, но получил условный срок.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.