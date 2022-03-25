Выехавшего на тротуар у поликлиники петербуржца привлекли к ответственности

Полиция Приморского района Петербурга нашла водителя "Мерседеса", который выехал на тротуар у поликлиники на Вербной улице. Об этом сообщает ГУ МВД по городу.

По информации ведомства, правоохранители обнаружили видеозапись нарушения в социальных сетях. На видео водитель иномарки выехал тротуар, из-за чего начался конфликт с пешеходами. По факту инцидента возбудили уголовное дело, а в ходе расследования установили и личность нарушителя. Оказалось, что им является 35-летний местный житель, а автомобиль взят в лизинг. В рамках дела его привлекли к административной ответственности. Также мужчина принес извинения за проступок.