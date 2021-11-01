Подозреваемого в угоне авто-вещдоков задержали в Петербурге

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в угоне авто со спецстоянки в на Гостилицком шоссе в Низинском сельском поселении в Ломоносовском районе. Как сообщают «Невские Новости» ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его добычей могли стать два Bentley, Toyota Highlander, Toyota Camry и КамАЗ.

Все автомобили являлись вещественными доказательствами. Их пропажу со спецстоянки заметили 20 августа.

Следствие считает, что мужчина выполнял чужие указания, забирая машины со стоянки. Теперь полиция ищет сообщников задержанного и сами угнанные автомобили.