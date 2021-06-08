Беглов связался с Москвой с помощью нового квантового коммуникационного канала

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов впервые провел видеоконференцию с главным центром управления «РЖД» в Москве. Связь ГЦУ с ситуационным центром городского правительства осуществилась с помощью новой связи — квантового коммуникационного канала. Участниками конференции стали зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров.

Кроме того, глава Северной столицы отметил, что участие в тестовом проекте применения новейшей сети очередной раз доказывает лидерские позиции региона в сфере цифровых коммуникаций по сравнению с другими городами России.

Чернышенко отметил, что квантовый коммуникационный канал является первым в истории РФ. Эта связь является защищенной, с помощью которой можно будет осуществлять безопасность госуправления и личных данных людей.