В Петербурге предоставили отчет за неделю по федеральным мероприятиям

На официальной странице “ВКонтакте” губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал подписчикам о событиях прошедшей недели на федеральном уровне, которые принял город.

Так, с горожанами поделились итогами недели. Петербург связался с главным центром управления РЖД в Москве по сеансу видеосвязи. Это стало первым использованием новейшего квантового коммуникационного канала. Кроме того, петербургских ученых признали лауреатами Государственной премии.

Также за последнюю неделю в Петербурге 6 вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS-2022. Конечно, губернатор не забыл напомнить о начале чемпионата Европы по футболу.