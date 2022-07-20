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В Петербурге рассказали о пользе Всероссийского движения детей и молодежи

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© Фото: pxhere

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Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи. Мнением о пользе движения высказал директор петербургского Лицея №369 Константин Тхостов.

В беседе с телеканалом “Санкт-Петербург” Тхостов рассказал, что после исчезновения в 90-х годах пионерской организации, подрастающие поколения были вынуждены искать альтернативные направление совместной деятельности. По словам спикера, запрос на совместную общую организацию детского молодежного возрастного центра – это не искусственно выдуманная история.

Не смотря на положительный опыт российского движения школьников, этого было мало. У молодых поколений осталось потребность в создании движения, которую они обсудили с Президентом в рамках проекта «Большая перемена».

По мнению Тхостова сегодня – уникальное время. Ребятам было предложено сформулировать потребности и основы движения в их запросе на него.

Важно, чтобы взрослые не пытались навязать свое мнение детям и молодежи, а умели к ним прислушиваться. Сформированное движение, поспособствует положительным переменам в будущем, отмечает Тхостов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургские учителя оценили пользу от выделения грантов для школ.

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