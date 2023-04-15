В Петербурге выставили на аукцион несколько тысяч пар обуви обанкротившегося «Скорохода»

В Санкт-Петербурге выставят на торги продукцию местной фабрики «Скороход», которая ранее считалась одной из наиболее успешных и крупных в России. Однако в 2022 году она объявила себя банкротом, а уже в текущем ее товары выставили на торги за 5 млн рублей.

В Северной столице выставили на торги детскую обувь компании «Скороход». Всего победитель аукциона получит более 5 тысяч пар. Среди них: туфли, ботинки, сандалии, сапоги, чешки и другая обувь для детей разных возрастов. Об этом сообщает Петроград.

Отмечается, что компания «Скороход» считалась одним из крупнейших производителей детской обуви в Российской Федерации. Покупатели отмечали качественную обувь из натуральной кожи.

Торги за товары разорившейся компании пройдут 30 мая.