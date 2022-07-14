Учителя Петербурга оценили пользу от выделения грантов для школ

В Петербурге в прошлом году начали проект по созданию лабораторий для обучения школьников будущим профессиям. В четверг, 14 июля, прошло вручение сертификатов на право получения грантов победителям конкурсного отбора этого года. Петербургские учителя оценили инициативу.

"Понять, какие области знаний, навыки, способности и профессии будут востребованы в ближайшем будущем, родителям и детям могут помочь лаборатории будущих профессий. Это новый прогрессивный проект, который даёт ребятам возможность сформировать уникальные профессиональные компетенции еще в школе и в дальнейшем обеспечить молодым людям конкурентные преимущества на рынке труда", - рассказала учитель Евгения Гудковская.

По словам учителя Альфреда Гринмириса, в Петербурге с каждым годом у школьников появляются новые методы и способы профориентации. Он отметил, что один из самых прогрессивных городских проектов — лаборатории будущих профессий. Гринмирис уточнил, что проект в прошлом году запустили в 33 школах, а сегодня еще 66 присоединились к проекту.

"Вот такая передовая и уникальная возможность сейчас есть у наших ребят, чтобы как можно раньше понять, кем они хотят стать, когда вырастут, и ещё со школьной скамьи получать необходимые в будущем профессиональные компетенции", - заявил он.