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Синоптик Колесов посоветовал петербуржцам правильно планировать выходные, поскольку погода принесет очередные сюрпризы

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Фото: Baltphoto
© Фото: Baltphoto

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов раскрыл, каких сюрпризов стоит ожидать от погоды на ближайших выходных.

В пятницу Северная столица будет обдуваться ветром с залива. Из-за приплывших облаков ожидается прохлада, а столбик термометра не поднимется выше +15 градусов. Однако это всего на один день.

В своем Telegram-канале Колесов заметил, что уже в субботу город огреет солнце и вернется тепло. В большинстве районов ожидается до +20 градусов.

Тем не менее, атмосфера продолжает оставаться неустойчивой. Погода меняется как часы. И несмотря на летнюю погоду в субботу, с запада придет очередной циклон, который принесет дожди. Во второй половине дня ожидаются дождь вплоть до следующей ночи. Циклон сместится через Ленинградскую область.

В воскресенье погода также не обрадует петербуржцев. Хотя будет нехолодно, до +18 градусов, дожди в первой половине дня и сильный ветер с запада могут омрачить настроение горожан.

Синоптик посоветовал правильно планировать мероприятия на выходные дни.

Ранее Санкт-Петербург-ру сообщал, что в Петербурге за прошедшие двое суток выпало 76 мм осадков, что составляет почти месячную норму. 

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