За двое суток в Петербурге выпала почти месячная норма осадков

В Петербурге за прошедшие двое суток выпало 76 мм осадков, что составляет почти месячную норму. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, на территории Петербурга было неравномерное распределение осадков. В центре города выпало 188 мм, а это всего 26 процентов от месячной нормы. В то же время в Кронштадте и Ломоносове данный показатель достиг до 43 мм (67%).

Как рассказал Колесов, под влиянием циклона Петербург будет находиться еще несколько дней. Осадки станут реже и кратковременного характера. Он отметил, что в четверг, 16 июня, будет довольно тепло, но со свежим ветром с запада, а в пятницу, 17 июня, значительно похолодает из-за холодной воздушной массы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге на пять дней стала длиннее весна, а лето — на семь.