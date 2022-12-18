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В России со следующего года ожидается подорожание автомобилей на 10%

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© Фото: Baltphoto

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В следующем году в России автомобили подорожают на 10 процентов. Дилеры объясняют такие изменения дефицитом новых автомобилей после ухода с российского рынка западных брендов.

Эксперты считают, что товарные запасы по ушедшим маркам будут реализованы до конца I квартала 2023 года. Прогноз является предварительным. Ситуация может изменится в зависимости от курса валют и логистических цепочек поставок. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор ГК “Автодом” Андрей Ольховский считает, что также не стоит ждать снижения цен на китайские машины. Ведь компании ориентированы только на прибыль.

Напомним, что в Россию официально поставляются автомобили только от китайских производителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге появилась первая зарядная станция для электрокаров отечественного производства, которая доступна на подземной парковке гипермаркета «Лента» на Лиговском проспекте.

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