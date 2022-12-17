В Петербурге создали отечественную станцию для зарядки электрических автомобилей

В Петербурге появилась первая зарядочная станция для электрокаров отечественного производства, которая доступна на подземной парковке гипермаркета «Лента» на Лиговском проспекте.

Как передает Neva.Today, данная зарядка имеет разъемы европейского, японского и американского формата. Ее мощность составляет 350 Киловаатт-час. Зарядка была изготовлена на АО «Силовые машины» и полностью соответствует всем современным протоколам и стандартам.

Также стоит отметить, что АО «Силовые машины» собирается запустить производство таких зарядочных станции для электрических автомобилей. Компания сейчас готовится к серийному производству и планирует выпускать около тысячи станций подзарядки каждый год.

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