Петербуржцы столкнутся с ростом цен на автомобили в 2023 году

Из-за инфляции и курса рубля в России увеличатся цены на автомобили в 2023 году. Ожидается, что рост составит 7-10 процентов.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, в текущем году дилеры и автоэксперты ожидают рост цен на машины. Причиной роста станет инфляция и курс российского рубля.

На сегодняшний день, согласно прогнозам экспертов, ожидается, что стоимость вырастет на 7-10 процентов. По утверждению генерального директора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, цены уже поднялись. Он подчеркнул, что некоторые марки с 1 января повышают стоимость своих автомобилей на 3-4% из-за инфляции, а некоторые другие на 7 процентов.

Стоит отметить, что уровень инфляции в стране, согласно прогнозам ЦБ в конце декабря, в 2023 году составит около 12-13 процентов.

Ранее мы также рассказывали, что петербургский автомобильный дилер "Автополе-М" подал иск в арбитражный суд. Дилер требует взыскать с “Дженерал Мотороз авто” более 1,4 млрд рублей, дабы компенсировать убытки.