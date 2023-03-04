В Пулково появились гостеприимные агенты, которым строго старше 50 лет

В петербургском аэропорту Пулково появилась новая должность, которую предлагают людям 50 лет и старше. Речь идет о своего рода "агентах по гостеприимству".

В воздушной гавани Северной столицы запустили проект "Старшие", подразумевающий трудоустройство сотрудников серебряного возраста. В обязанности работников будет входить создание комфортной атмосферы в терминале. Об этом рассказали в пресс-службе Пулково.

Уточняется, что "Агент по гостеприимству" является должностью, появившейся в рамках программы по трудоустройству студентов "Взлетная полоса". Главной задачей специалистов стало помогать пассажирам и отвечать на их вопросы.

В пресс-службе заметили, что для многих представителей старшего поколения необходимо общение и возможность помогать. Подбирать команду помогал Благотворительный фонд "Добрый город". В настоящий момент к команде присоединились 15 сотрудников. Работа агентов уже собрала положительные отзывы и благодарности от пассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний.