В Пулково пассажиры смогут получить мобильные посадочные талоны, сформированные отечественным софтом

В Петербурге за рекордно короткое время разработали систему, благодаря которой пассажиры самолетов, имея с собой только ручную кладь, могут воспользоваться мобильными посадочными талонами отечественного производства.

Так, на запуск новшества ушло около месяца. В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково поделились, что системой занимались российские разработчики. Новые мобильные посадочные талоны могут предъявить пассажиры, которые отправляются в путешествие по стране с ручной кладью.

В свою очередь, тем, у кого с собой есть багаж, необходимо будет проследовать на стойку регистрации. Для использования новой услуги пассажиры с ручной кладью должны пройти регистрацию онлайн, а затем получить электронный посадочный талон, пройти предполетный контроль и предъявить сотруднику талон, который высветится на экране смартфона.

Отмечается, что разработка новой системы обусловлена увеличенным в 2023 году пассажиропотоком и политикой импортозамещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что власти Северной столицы рассказали о запуске второй очереди проекта развития инфраструктуры аэропорта Пулково до 2060 года.