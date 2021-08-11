Петербуржцы пожаловались в прокуратуру на шум самолетов

В Северо-западной транспортной прокуратуре сообщили, что поступило многочисленное количеств жалоб от жителей Санкт-Петербурга на шум пролетающих самолетов, которые садятся и взлетают в аэропорту Пулково. Ведомство начала проверку.

«В прокуратуру обратились 89 человек. По поручению [Северо-Западного транспортного прокурора] Владимира Владимирова Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку с привлечением соответствующих специалистов», — отметили в прокуратуре.

Отметим, что ранее в СМИ публиковалась новость о том, что в Петербурге запустили горячую линию, по которой петербуржцы могли пожаловаться на шум пролетающего в небе воздушного транспорта.