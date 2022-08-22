Петербуржцы нашли нелегальный способ ездить в Европу на шоппинг

На фоне санкций находчивые россияне нашли изобретательный, но не совсем легальный способ для путешествий и покупок товаров за границей. Об этом сообщает Neva.Today.

Круизные лайнеры в страны Евросоюза отменили, а западные соседи продолжают усложнять граждагам России въезд на свою территорию. Однако моряки продолжают путешествовать по миру, получать неплохую зарплату и покупать "санкционку". Но для отправки в рейс необходима "корочка". В связи с этим в Петербурге начала распространяться торговля липовыми дипломами моряка. Уже намечаются тенденции.

По словам источника в торговом флоте, такие документы можно нелегально купить в любой "шараге", но лишь для рядового состава. Он считает, что данный нелегальный бизнес в скором времени начнет процветать, ведь множество людей хочет привезти вещи из Европы. Также моряк отметил, что скорее всего в ближайшее время будет много желающих пойти работать на торговое судно, даже среди тех, кто никогда не выходил в море.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что без работы из-за санкций могут остаться три тысячи жителей Ленобласти.