В Петербурге опровергли фейк о паникующих горожанах

После проведения проверки систем оповещения в социальных сетях появилась информация о панике среди горожан. Главным аргументом в фейковых новостях является информация о том, что власти не предупредили горожан о предстоящей проверке.

Некоторые Telegram-каналы стали опровергать эту информацию, объясняя, что сирены звучали в рамках плановой проверки.

В Смольном заявили, что предупредили петербуржцев заблаговременно через местные СМИ. Проверка проводится, для того, чтобы проверить состояние работы систем оповещения и устранить имеющиеся неполадки.

Распространение фейковой информации – это всего лишь попытка дезинформировать граждан.

Для качественной проверки систем оповещения в этом году была назначена комиссия, в которую входили представители Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, СПб ГУ "Городской мониторинговый центр", а также операторы свзи, которые занимаются оповещением граждан.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе пройдет проверка систем оповещения.