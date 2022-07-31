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Без работы из-за санкций могут остаться три тысячи жителей Ленобласти

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© Фото: lenobl.ru

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Три тысячи жителей Ленинградской области могут остаться без работы из-за санкций Евросоюза. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

По его словам, сокращение рабочих мест связано с тем, что многие иностранные фирмы решили покинуть российский рынок. Он отметил, что в общей сложности число рабочих мест в Ленобласти сократится не более чем на три тысячи. Дрозденко уточнил, что региону удается без проблем замещать их свободными рабочими местами.

Глава региона рассказал, что в Ленинградской области наблюдается низкий уровень безработицы - 0,4%. Он уточнил, что все производства, простаивающие сейчас, в скором времени возобновят работу. Однако они планируют сократить объемы производства или будут производить упрощенную продукцию. До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал закон, по которому будут сохраняться ограничения на избрание не более двух сроков подряд.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что под санкции Великобритании попал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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