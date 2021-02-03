Дрозденко извинился за слова профессора, отрицающего Холокост

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, принес свои извинения за скандальные слова профессора о Холокосте. Губернатор извинился перед еврейской общиной 3 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство региона.

Общение с еврейской общиной состоялось в рамках рабочей встречи с Менахемом-Мендлом Певзнером, являющимся главным раввином Петербурга и Ленобласти. Также на встрече присутствовал и Марк Грубарг, председатель еврейской религиозной общины.

Сообщается, что Александр Дрозденко извинился за слова Владимира Матвеева от имени всего правительства региона и назвал их лишь частным мнением, искажающим «содержание и исторические итоги Холокоста».

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о профессоре, заявившем, что Холокост – это миф.