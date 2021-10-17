QR-коды в ресторанах Санкт-Петербурга будут проверять роботы

Рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и Перми "наймут" роботов, чтобы они проверяли QR-коды у привитых и переболевших коронавирусом посетителей. Об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на разработчика роботов компанию «Промобот».

"Российская компания "Промобот", производитель сервисных роботов, представила первого робота для проверки QR-кодов в ресторанах и общественных местах. Робот способен перемещаться у входа в помещение и общаться с посетителями", - говорится в сообщении.

Он имеет сканер для считывания QR-кодов и паспорта, интегрирован с сервисом «Госуслуги». В Москве такой робот появится в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге — в сети «Гуси», а в Перми — в ресторане Amber. Позже роботы появятся в аэропортах и учебных заведениях.