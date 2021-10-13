Врачи Петербурга совершили научный прорыв в лечении онкопациентов

Врачи Института скорой помощи имени Джанелидзе смогли совершить прорыв в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. В больнице была проведена уникальная операция изолированной химиоперфузии области головы и шеи пациенту. Возможности традиционных методов лечения были исчерпаны.

Первым пациентом стал 57-летний мужчина, который уже больше года борется со злокачественным новообразованием в области шеи. Опухоль занимает больше половины шеи и глубоко распространяется внутрь ее структур, что не позволяет удаление. Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии – выписан на амбулаторное лечение и ожидает следующей процедуры.



