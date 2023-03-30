Петербуржцам рассказали о снижении требования к размеру первоначальных взносов по ипотечным кредитам

Крупные российские банки вновь стали снижать требования к размеру первоначальных взносов по ипотечным кредитам. Данные меры помогут сохранить доступность займов такого рода для населения. Ранее такие шаги показали свою эффективность.

Как пишет “МК в Мурманске”, в конце прошлого года от всех выданных российскими банками ипотечных кредитов, 53% имели первоначальные взносы. До 20% от стоимость покупаемой недвижимости. Отмечается, что при этом на первичном рынке жилья данный показатель достиг 69%.

Ипотека с низким первоначальным взносом подходит больше всего гражданам, планирующим закрыть большую часть кредита досрочно.

Стоит отметить, в марте 2023 года о снижении минимального порога объявил банк «ВТБ», а также банк «Открытие».