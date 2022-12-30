За декабрь вырос спрос на льготную ипотеку

В России с каждом годом приобретение жилья становится доступнее. Во многом положительная тенденция на рынке наблюдается за счет льготных программ.

Как пишет Neva.Today, по словам экспертов Домклик, в декабре 2022 года ускорились темпы выдачи кредитов с господдержкой. А 28 октября был поставлен рекорд — число сделок выросло до 6000. Также по мнению аналитиков Сбербанка, в декабре объем ипотечных выдач побьет рекорды начала года.

По прогнозам экспертов, клиенты Сбербанка за последний месяц года оформят кредитов более чем на 370 миллиардов рублей. Из них на “вторичку” придется 216 миллиардов, на первичное жилье — 138 миллиардов, и на индивидуальное жилищное строительство — более 15 миллиардов рублей.

Больше всего ипотечные кредиты в Сбербанке будут оформлять жители Москвы, а также Московской и Свердловской области, Петербурга и Краснодарского края.