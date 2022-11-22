Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков открыл новый цех “РОСТерм Северо-Запад”

В Петербурге на открытии нового цеха “РОСТерм Северо-Запад” присутствовал вице-губернатор Кирилл Поляков и вице-губернатор Анатолий Повелий.

Об этом Кирилл Поляков рассказал в своем Telegram-канале. “ОСТерм Северо-Запад” — это один из крупнейших игроков на рынке инженерного обеспечения и крупнейший производитель полимерных труб на Северо-Западе. Также эта компания явяется единственной в России, кто производит высокотехнологичные систмы труб и фитингов для отопительных систем.

За все время работы компания произвела 150 миллионов метров труб и реализовала более 2 500 проектов в новом жилищном строительстве.

“Ведем активную совместную работу с компанией по вопросам получения мер государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов. Всего же в этом году объем мер поддержки для промышленных предприятий Петербурга — порядка 40 миллиардов рублей”, — поделился вице-губернатор.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вице-губернатор Кирилл Поляков анонсировал запуск программы "Промышленная ипотека", в рамках которой предприниматели смогут получить кредиты до 500 млн рублей.