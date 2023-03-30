Петербуржцам объяснили, почему продавцы могут настаивать на оплате покупки QR-кодом

В последнее время в крупных сетевых магазинах, особенно в торговых центрах, продавцы просят покупателей расплачиваться с помощью QR-кода. Конечно же кто-то сочтет такой способ более удобным, чем оплата картой или наличностью, однако не все в курсе, что при оплате QR-кодом покупатель остается без кешбэка.

Как пишет “МК в Питере”, когда данное введения появилось, магазины стали заставлять своих сотрудников настаивать именно на таком способе оплаты товаров. Дело в том, что комиссия для магазина перед банком в этом случае ниже. Из-за этого многие, кто хотел приобрести что-то в таких торговых точках, сталкивался порой с хамством и грубой настойчивостью со стороны сотрудников, если отказывался оплачивать покупки по QR-коду.

Важно знать, что такое повеление не просто не правильное с точки зрения этики, но и не законно. По словам старшего юриста практики разрешения споров Станислава Исакова, магазин не должен требовать от своего покупателя расплатиться каким-то одним способом.