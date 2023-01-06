В Петербурге более 5 тысяч семей получили поддержку на покупку жилья

Более 5 тысяч петербургских семей в 2022 году получили поддержку на покупке жилья. На эти цели было потрачено 15,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За 2022 год подведомственное Жилищному комитету учреждение “Горжилобмен” выдало 100% государственных жилищных свидетельств. Так, их получили, 1 012 молодых семей, 747 многодетных, 103 семьи с детьми-инвалидами, 1509 семей, которые проживают в коммунальных квартирах, 689 семей бюджетников и очередников “общей очереди”, 978 семей заемщиков по ипотечному кредиту, и 135 семей участников федеральной подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей”.

Государственное жилищное свидетельство гарантирует оплату государством до 40-50 % от стоимости жилого помещения. При этом оно должно быть реализовано в течение семи месяцев.

В 2023 году из городского бюджета выделят 16,5 млрд рублей на помощь городским очередникам в улучшении жилищных условий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что интрес к рынку вторичного жилья среди петербуржцев вырос из-за скидок в 15-20%.