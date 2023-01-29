Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, что делать если цены на кассе оказались выше заявленых

Петербуржцам рассказали, как поступать, когда при покупке товара в магазине выясняется, что его реальная цена не соответствует той, что была указана на ценнике.

Как рассказали в пресс-службе петербургского Роспотребнадзора, в ситуации, когда покупатель приобрел в магазине товар не соответствующей указанной на ценнике стоимости, он имеет полное право приобрести товар по заявленной цене. Это возможно сделать даже в том случае, если ошибка была обнаружена после оплаты.

В качестве доказательства, необходимо зафиксировать факт несоответствия цены, размещенную на ценнике. Далее необходимо обратиться к администратору магазина и потребовать испарить ошибку, которая по факту является нарушением законодательства.

Если администратор проигнорирует просьбу покупателя, то в этом случае необходимо написать претензию. Если ситуация не разрешилась, то лучше обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора.

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