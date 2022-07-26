Петербуржцы стали чаще использовать "умную" оплату в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте Петербурга теперь можно оплатить через чат-бот. Билет можно приобрести прямо в чате. Об этом сообщает Neva.Today.

В комитете по транспорту рассказали, что после покупки билет необходимо поднести к валидатору в трамвае, автобусе или троллейбусе.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин назвал лидеров в рейтинге умных городов-миллионников России. Благодаря нововведениям, Петербург занял второе место.

По итогам прошлого года "интеллект" Северной столицы был оценен в 98,13 баллов из 120 возможных. Оценку произвели по 10 направлениям, в том числе и по категории умный городской транспорт. По статистике использования разных проездных билетов, за пять месяцев 2021 года и пять месяцев этого года, жители города предпочитают платить за проезд банковской картой. Для оплаты проезда в прошлом году картой пользовались 5,4% горожан, а в этом году их численность поднялась до 9,3%.