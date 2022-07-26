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Эксперт назвал удобные способы оплаты проезда в петербургском транспорте

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© Фото: Baltphoto

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Со вторника, 26 июля, кроме привычных способов оплаты проезды в общественном транспорте, петербуржцы смогут оплатить проезд через чат-бот в мессенджере Telegram. Приобрести билет можно прямо в чате, а после покупки поднести к валидатору в троллейбусе, автобусе или трамвае. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова.

Эксперт считает, что разнообразие способ оплаты является несомненно удобной и функциональной вещью для петербургского транспорта. Он отметил, что создается много разных платежных систем - кто-то пользуется одной, а другие сразу всеми. По его словам, это хорошо, что пользователи имеют разные возможности платежей.

Напомним, что в Петербурге с 15 июля начался третий заключительный этап транспортной реформы. В новых автобусах для оплаты проезда можно воспользоваться банковскими картами, проездными или одноразовыми билетами с QR-кодом. Их можно заранее купить в пунктах продажи "Организатора перевозок" или во всех кассах станций СПб ГУП "Петербургский метрополитен".

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