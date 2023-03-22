Эксперт рассказал петербуржцам о необходимом умении для начинающего водителя

Эксперт рассказал петербуржцам на что нужно обратить внимание начинающим автомобилистам, перед отправкой в первую поезду.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что начинающему водителю сперва необходимо уверено овладеть навыком контролируемого маневра. Это поможет сократить число возникающий во время вождения препятствий, даже при высокой скорости. Об этом пишет “МК в Мурманске”.

Эксперт также считает, что после окончания автошколы автомобилисту-новичку, стоит продолжить тренироваться, записавшись на дополнительные уроки активного вождения.

Как отмечает Хайцеэр лучше потратить еще немого времени и денег на тренировки, чем тратиться на ремонт автомобиля.