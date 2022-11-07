В Петербурге выросло число продавцов китайских автомобилей

В Петербурге увеличивается число дилеров, продающих на территории региона автомобили китайских марок.

Так, их чисто выросло почти на 30%, с конца прошлого года по ноябрь текущего, 2022, года. Наибольшей популярностью пользуются марки Chery, Exeed и Geely. Первая сумела попасть в топ-3 по числу официальных дилеров в Северной столице. Об этом пишет “ДП”.

Отмечается, что лидерство среди других зарубежных автомобилей пока остается у Kia и Hyundai.

Предположительно, причиной такой тенденции стала ориентированность китайских брендов на российский рынок. Также отмечается, что за осень 2022 года жители города стали проявлять больший интерес к машинам китайского производства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что автоэксперт Михаил Ракитский назвал причины роста продаж автомобилей Lada Granta и Niva в Петербурге.