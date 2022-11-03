Автоэксперт назвал причину спроса на автомобили Lada и Niva в Петербурге

В последнее время петербургский автомобилисты стали чаще покупать автомобили Lada Granta и Niva. В Петербурге за осень текущего года их продажи выросли втрое. Автоэксперт высказал свое предположение, почему повысился интерес к отечественным авто.

В разговоре с “МК в Питере”, автоэксперт Михаил Ракитский сказал, что рост спроса может быть вызван новостным фоном. Дело в том, что многие автомобилисты переживают, что в будущем не смогут найти запчасти для иномарок. В связи с этим рост интереса к отечественному автопрому – закономерен.

Однако эксперт отметил, что существенных проблем с запчастями на сегодняшний день нет. Также он предположил, что поставки запчастей все равно будут происходить в дальнейшем, независимо от экономической и политической ситуации.