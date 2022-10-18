  • 18 Октябрь 2022
USD 19.10.2022 61.7032 -0.0602
USD ММВБ  
EUR 19.10.2022 60.5300 -0.0308
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На петербургском заводе Nissan могут начать выпускать китайские авто

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

На автомобильном заводе Nissan, что находится в Петербурге, в ближайшем будущем могут начать собирать китайские автомобили, при этом партнером может стать КамАЗ.

Согласно одной из версии предположительной судьбы завода Nissan, на нем будут производиться китайский госконцерн FAW. При этом управлять заводом может “Камаз”. Однако, также не исключено, что у него есть конкуренты. Об этом пишет “ДП”.

Напомним, что 11 октября произошла передача активов Nissan в управление ФГУП Минпромторга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что автоэксперт Алексей Хресин высказал свое мнение касательно перехода завода японских автомобилей в собственность подведомственному Минпромторгу государственному научному центру РФ ФГУП “НАМИ”.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram