На петербургском заводе Nissan могут начать выпускать китайские авто

На автомобильном заводе Nissan, что находится в Петербурге, в ближайшем будущем могут начать собирать китайские автомобили, при этом партнером может стать КамАЗ.

Согласно одной из версии предположительной судьбы завода Nissan, на нем будут производиться китайский госконцерн FAW. При этом управлять заводом может “Камаз”. Однако, также не исключено, что у него есть конкуренты. Об этом пишет “ДП”.

Напомним, что 11 октября произошла передача активов Nissan в управление ФГУП Минпромторга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что автоэксперт Алексей Хресин высказал свое мнение касательно перехода завода японских автомобилей в собственность подведомственному Минпромторгу государственному научному центру РФ ФГУП “НАМИ”.