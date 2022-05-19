Эксперты рассказали, что сподвигнет петербуржцев переводить автомобили на газ

В Петербурге за первый квартал 2022 года на 12% выросло потребление газоматорного топлива. Автоэксперт Роман Зубков считает, что популяризация газа для автомобилей будет лучше, если введут меры по упрощению перевода машины на газ. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Зубкова, нужно расширить сеть тех организаций, которые занимаются сертификацией таких автомобилей, а также расширить количество точек, куда можно прийти с набором документов и сертифицировать такой автомобиль.

Также важно расширить сеть газозаправочных станций, что уже делают в Петербурге. В прошлом году «Газпром газомоторное топливо» построил четыре такиз станций. Всего на территории города их 14. В 2022 году планируют запустить еще одну - в Левашово.

Как рассказал вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов, при переходе на газ водители экономят около 50%. По его словам, это в два раза выгоднее и более экологично.